O técnico Ramón Díaz explicou duas escolhas feitas no empate do Vasco com o São Paulo, por 0 a 0, em São Januário. A primeira na escalação, com Paulo Herique titular no lugar de Puma Rodríguez. O treinador elogiou a atuação do lateral-direito, que não tinha recebido muitas oportunidades com o argentino.