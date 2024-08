Rafael Paiva faz mistério sobre reforços no Vasco e é taxativo: ‘Não adianta choramingar’

Rafael Paiva desconversou sobre busca por novos reforços no Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 23:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Rafael Paiva lamentou as ausências do Vasco no jogo de ida contra o Athletico-PR, mas também a expulsão de João Victor. O zagueiro está fora do confronto decisivo pela Copa do Brasil, mas o treinador adotou um discurso otimista em relação ao elenco.

- Não adianta a gente ficar choramingando. Essas situações acontecem. A gente vê outras equipes perdendo jogadores também. Não adianta ficar dando desculpa. Os atletas que estão entrando, entendem isso. Eles estão deixando o máximo. A gente não negocia a forma de jogar, a nossa entrega. É muito difícil perder esses jogadores, David, Adson, João, mas temos qualidade no elenco para suprir e buscar alternativas.

Questionado sobre a possibilidade de buscar reforços na janela de transferências, o comandante transferiu a responsabilidade para os dirigentes. Além disso, o técnico afirmou que acredita em seu plantel.

- Eu tenho insistido que acredito demais no grupo que tenho. Como fiquei muitos ano na base, a gente sempre trabalhou com o que tinha. Acredito demais em evoluir os jogadores que tenho. Deixo pro Marcelo, Pedrinho e Felipe buscar jogadores. Não posso ficar reclamando do que tenho, porque eu acredito no que tenho. Eu acredito em potencializar o que tenho hoje.

A janela de transferências no Brasil para contratar jogadores de fora do país se encerra na segunda-feira (2). O Vasco encara o Vitória no fim de semana, pelo Brasileirão, e terá uma semana cheia de treinos no período da Data Fifa para enfrentar o Athletico-PR novamente.