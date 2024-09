Rafael Paiva abre o jogo sobre chance de Coutinho e Payet juntos no Vasco

Coutinho foi utilizado por Rafael Paiva no jogo entre Vasco e Palmeiras, em Brasília (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 20:23 • Brasília (DF)

Rafael Paiva abriu o jogo sobre a possibilidade de escalar Coutinho e Payet juntos no Vasco. O treinador elogiou a qualidade de seus atletas, mas fez ressalvas com relação aos momentos da partida de futebol.

- O Coutinho já entrou com uma minutagem um pouco mais alta. Fez um grande jogo, que pensa diferente. Tem uma capacidade técnica e interpretativa do jogo absurda. O plano para o Coutinho é mantê-lo na maior sequência possível de jogos sem perdê-lo. Acho que é um processo. Não temos dúvidas de que os dois jogadores juntos vão dar uma qualidade técnica absurda, mas o jogo também tema a fase defensiva. Sabemos que podemos sofrer muito com os dois juntos. O primeiro objetivo é manter o Coutinho o máximo de tempo possível até ele aguentar próximo de um jogo todo para tomarmos essa decisão mais para frente.

Assim como no clássico contra o Flamengo, Coutinho iniciou o duelo com o Palmeiras no banco de reservas e entrou na segunda etapa. No entanto, o camisa 11 não conseguiu ser efetivo como na rodada anterior.

Enquanto o astro do Vasco se recupera de uma lesão e busca estar 100% fisicamente para ajudar sua equipe, Payet vem tendo chances como titular. No entanto, o francês não vem conseguindo ser decisivo nos jogos.