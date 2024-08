Quanto o Vasco vai receber pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil?

Vasco garantiu premiação milionária com classificação na Copa do Brasil (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 00:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Além da classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco garantiu R$ 4,515 milhões por conta da premiação paga pela CBF aos oito melhores clubes da competição. A equipe de Rafael Paiva aguarda para conhecer seu próximo adversário.

No total da competição, o Cruz-Maltino já arrecadou R$ 13,44 milhões por entrar no torneio na primeira fase e avançar entre as oito melhores equipes do mata-mata.

O Vasco aguarda o fim das oitavas de final e o anúncio da data do sorteio da próxima fase da competição. Os confrontos das quartas de final devem acontecer entre o fim de agosto e a primeira quinzena de setembro.

Com a classificação, a equipe de Rafael Paiva volta a focar no Brasileirão com o objetivo de se distanciar da zona de rebaixamento após três jogos sem vitórias. O Vasco encara um clássico contra o Fluminense, no fim de semana.