Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 13:05 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 10/07/2024 - 15:39

Vasco anunciou na manhã desta quarta-feira (10), o retorno do "CRIA" da base do Cruz-Maltino, após 14 temporadas. Tido como a maior revelação do clube carioca nos últimos anos, o meia chega com o status de intocável no time titular. No entanto, qual o encaixe perfeito de Coutinho no Vasco?

POSICIONAMENTO DURANTE A CARREIRA

Durante a sua primeira passagem pelo Vasco, assim que subiu das categorias de base, Coutinho atuava na parte central do meio de campo. No entanto, o jogador chegou a jogar um bom tempo aberto pelo lado esquerdo no Liverpool, antes da chegada de Mané, e pelo Barcelona, assim que chegou após a saída de Neymar.

Se tratando de Seleção Brasileira, Coutinho disputou a Copa do Mundo de 2018, jogando pelo lado direito, visto que a concorrência com Neymar na esquerda era desleal. E na última temporada, o craque defendeu as cores do Al-Duhail, do Qatar, e ficou na faixa central do meio.

COMO O VASCO IRÁ ATUAR COM COUTINHO?

Como podemos ver, Coutinho é um meia muito versátil e pode atuar tanto centralizado, como aberto. Por isso, o até então técnico do Vasco, Rafael Paiva, terá uma liberdade maior para definir a sua posição no onze inicial do clube carioca.

Ninguém discute a qualidade de Dimitri Payet, meia armador francês que chegou no ano passado e ajudou muito o Cruz-Maltino a escapar do rebaixamento. Porém, na atual temporada, o jogador vem sofrendo com muitas lesões e, somando a sua idade avançada, deve dificultar uma possível formação de dupla com o Coutinho, visto que o estilo de jogo atual do Vasco é focado nos contra-ataques e transições rápidas.

Com base em todos esses fatores analisados, a formação perfeita para o Vasco, com Coutinho para o restante da temporada, é: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Piton; Hugo Moura, Matheus Cocão, Coutinho, Adson e David; Vegetti.

O Vasco enfrenta o Corinthians, nesta quarta-feira (10), às 19h (Brasília), em São Januário, pela 16ª rodada do Brasileirão.