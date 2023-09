Por fim, o zumbi Eddie não é oficialmente um mascote oficial da instituição Vasco da Gama, contudo, é a representação da torcida organizada Força Jovem Vasco, a principal do time. Apesar de não ser vinculado diretamente ao time, o personagem é uma das principais imagens do time no exterior, devido ao sucesso da persona. Eddie é uma criação da banda de rock Iron Maiden, uma das mais famosas do mundo. O Vasco é o único time do mundo que pode utilizar imagens do grupo em suas ideias. E assim, criou o Zumbi Eddie como mascote do Vasco, mesmo de forma não oficial. A estranha relação começou em 1989, quando os torcedores passaram a usar Eddie como símbolo da FJV, utilizando-o em seus itens, como bandeiras e roupas. Em 2001, Janick Gers e o baixista Steve Harris foram convidados para assistir o jogo entre Vasco e São Caetano no Maracanã, na final da Copa João Havelange, antes de se apresentarem no Rock in Rio, festival musical do Rio de Janeiro. Desde então, a torcida e a banda criaram uma relação de amizade, sempre um prestigiando o outro, e Eddie tornou-se símbolo oficial da maior torcida organizada do clube. Os integrantes do clube, sempre que vêm ao país, são homenageados e vistos durante as partidas do Vasco.