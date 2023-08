Logo que sentiu a lesão, Gabriel Dias chorou bastante e a emoção é justificada pelo drama que acompanha o jogador desde o ano passado. O lateral-direito era titular do Vasco no melhor momento do time na Série B, mas foi afastado por causa de uma tendinite patelar no joelho direito, tendo que que passar por cirurgia. O último jogo foi contra a Chapecoense, no dia 31 de julho de 2022.