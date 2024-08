Praxedes é alvo de clubes e deve deixar o Vasco

Praxedes pode deixar o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 07/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia Praxedes pode ser o primeiro atleta a deixar o Vasco nesta janela de transfências. O jogador tem negociações com o Athletico-PR.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, além da negociação com o Athletico-PR, outros clubes sondaram Praxedes.

Em contato com uma fonte, a reportagem do Lance! ouviu que é um movimento natural dos clubes procurarem atletas com menos de sete partidas no Brasileirão. Vale lembrar que se o jogador tiver seis ou menos jogos, o mesmo pode atuar em outra equipe. No atual elenco, há outros atletas na mesma condição.

O Lance! também apurou que Praxedes entende que respirar novos ares pode fazer com que esteja em campo por mais minutos. O meia perdeu espaço em razão da concorrência no meio-campo. Hoje, o Vasco conta com Hugo Moura, Souza, JP, Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Sforza e Galdames. Isso sem contar os lesionados Paulinho, Jair e Philippe Coutinho.

Para contratar Praxedes, o Athletico-PR, assim como qualquer outro clube, precisa aguardar o desfecho entre Vasco e Bragantino. O Cruz-Maltino não deve resistir quanto à uma possível saída do meia, muito menos exercer a opção de compra. Além disso, há uma cláusula no contrato que diz que o jogador pode sair no meio da temporada em caso de venda.

Por outro lado, se quiser ficar com Praxedes em definitivo, o Vasco precisa desembolsar cerca de 3 milhões de euros (R$ 18,4 milhões na cotação atual).

Praxedes marcou seu primeiro gol pelo Vasco contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Praxedes voltou a ser titular sob o comando de Rafael Paiva contra o Corinthians e teve desempenho satisfatório. No entanto, o meia perdeu espaço após uma falha crucial na derrota para o Atlético-MG.

Praxedes foi contratado pelo Vasco em 2023. O meia se destacou sob o comando de Ramón Díaz, que pediu que o empréstimo fosse renovado. Nesta temporada perdeu espaço e passou a ser um dos jogadores mais contestados pelo torcedor.

Ao todo, Praxedes tem dois gols e duas assistências em 35 jogos com a camisa do Vasco. O meia não atua desde a derrota para o Atlético-MG, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.