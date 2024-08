Torcedor do Vasco fratura o pé ao bater pênalti em São Januário e é retirado de maca

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 00:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Um torcedor do Vasco se lesionou durante o intervalo do jogo contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (6). O homem foi bater um pênalti no gramado, caiu em cima do próprio pé após a cobrança e precisou ser retirado de maca do campo. De acordo com o "ge", o vascaíno teve uma fratura na região. A cena viralizou nas redes sociais. Confira:

