Após o título do carioca sub-20 em cima do Flamengo neste sábado (15), o jogador do Vasco Matheus Julião provocou os jogadores do Rubro-Negro, Igor Jesus e Matheus Gonçalves. O atleta cruzmaltino falou sobre os "reforços" e que da próxima vez, chamassem o Gabigol e Bruno Henrique para a disputa. Logo após, Julião pediu desculpas a Matheus Gonçalves nas redes sociais.