Pedrinho concederá uma coletiva na tarde desta quinta-feira (24), às 16h. O presidente do Vasco volta à público para falar do momento que o clube atravessa na temporada.

Com exceção para anunciar a demissão de Fábio Carille, Pedrinho ainda não se manifestou em 2025. A última vez que o presidente do Vasco concedeu uma coletiva foi no dia 25 de novembro de 2024. O panorama do clube é diferente em comparação ao da última entrevista.

Diversos assuntos que foram abordados na última coletiva provavelmente serão abordados novamente: venda da SAF, Felipe, contratações e dívidas. Por outro lado, outros tópicos devem vir à tona, tendo em vista que o momento do Vasco é o pior sob o comando da gestão de Pedrinho.

Vale destacar que Pedrinho foi hostilizado pelo estádio inteiro na eliminação diante do Independiente del Valle. Esta foi a primeira vez que os xingamentos ao presidente ecoaram nas arquibancadas.

Torcedor do Vasco hostilizou Pedrinho após a eliminação na Sul-Americana (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Dentro de campo, o Vasco segue em preparação para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, às 18h30 de domingo (27). A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.