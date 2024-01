- Esse eu acho que é um grande objetivo. A meta principal dentro do que eu tenho direito, como presidente do associativo, dentro do contrato que a gente está estudando e lendo. Então o meu maior objetivo é que eu consiga. A gente sabe que tem alguns critérios ainda pra serem cumpridos, a questão do potencial construtivo, ainda estão em recesso, precisa da assinatura para que comece a dar andamento pra gente observar o melhor projeto pro Vasco, não é o projeto do estádio do Pedrinho, ou de qualquer outra pessoa, é o melhor projeto pro Vasco. A gente sabe que pode demorar dois anos e meio a três anos. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente pensando em dois anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato, se isso não acontecer, o ideal é que se inicie depois dessa data, no final do ano e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é o meu principal objetivo - comentou Pedrinho em sua posse.