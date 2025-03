João Victor revela problema do Vasco no início da temporada: ‘Me incomodava’

Nesta terça-feira (25), o Vasco homenageou o zagueiro João Victor e o volante Hugo Moura por terem completado 50 jogos com a camisa cruz-maltina. Em coletiva de imprensa realizada no CT Moacyr Barbosa, o defensor falou sobre o trabalho feito por Fábio Carille e comparou com o trabalho da última temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Bastidores do treino do Vasco revelam provável escalação contra o Santos

– O começo do Carille foi um pouco complicado no sentido de ter pouco tempo de trabalho, então a gente praticamente trocou a roda com o carro andando. Agora, nessas três semanas realmente que ele teve muito tempo de trabalho, eu acho que as coisas começaram a fluir. Uma coisa que me incomodava um pouco era a questão da saída de bola, porque isso passa muito pela zaga, pelo setor defensivo e hoje eu vejo a gente muito mais eficaz, errando muito menos. Então, para mim, essa foi a principal mudança que eu senti dificuldade no começo do trabalho e hoje eu já vejo que tem uma melhora muito grande.

O zagueiro falou sobre seu início no clube, expectativas para a temporada e ressaltou o tempo de preparação que o elenco teve com o treinador antes do início do Brasileirão e Sul-Americana. João Victor citou o exemplo da goleada da Seleção Brasileira contra a Argentina para explicar estilo de jogo do técnico.

continua após a publicidade

– Acho que nessas três semanas o professor Fábio Carelle conseguiu implementar, sim, o modelo de jogo dele, o que ele pensa ao longo da temporada. A questão física é um pouco complicada no sentido de, quando o time fica um pouco sem a bola, a gente corre muito sem a bola, é óbvio que a gente vai sentir. Isso não é só a gente. Qualquer time ficar sem a bola vai sentir. Temos provas, o Brasil ontem ficou sem a bola, correram e não conseguiram fazer nada. Então, assim, a gente teve três semanas, a gente intensificou os treinos físicos, sim, que tinham uma cobrança e ele também tinha reparado nisso. E eu tenho certeza que agora a gente está muito mais bem fisicamente. Como o Hugo disse, a gente treinou alguns treinos aí, dois períodos, para que isso intensificasse mais nosso fôlego, nosso gás, nossa intensidade mesmo nos treinos. Então, acho que a gente está mais preparado.

O Vasco treinou no CT do Almirante, nesta quarta-feira (26), se preparando para a estreia do Brasileirão, contra o Santos, neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília). O ínicio da atividade foi voltado para a parte física, como forma de aquecimento. Depois os jogadores fizeram um trabalho mais técnico e tático, finalizando o treino com marcação de bola parada.

continua após a publicidade

➡️ Reforma de São Januário: entenda em que etapa está a modernização do estádio do Vasco

Veja provável time titular do Vasco para enfrentar o Santos

O treino foi finalizado com um trabalho de bola parada. Na atividade inteira, participaram apenas 13 jogadores, com quatro se alternando. A configuração inicial tinha: Léo Jardim no gol; Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Victor e Piton; Paulinho Paula, Hugo Moura, Nuno Moreira, Garré e Coutinho; Vegetti. Depois de um tempo, Paulinho e Vegetti deram lugar a Alex Teixeira e Matheus Carvalho.

Depois de três semanas de treinos, o Cruz-Maltino volta a campo neste domingo (30), contra o Santos, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília). Em seguida, viaja para o Peru para encarar o Melgar na estreia na Sul-Americana na próxima quarta-feira (2).