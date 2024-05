Pedrinho chora e diz: “Nunca foi minha intenção dominar o futebol”; veja vídeo

Pedrinho, atual presidente do Vasco. (Foto: Divulgação / Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 17:36 • Rio de Janeiro

Em coletiva convocada após o afastamento da 777 Partners, via liminar da Justiça do Rio de Janeiro na quarta-feira, Pedrinho e outros dirigentes do Vasco falaram sobre a situação do clube e em determinado momento, o presidente do clube veio as lágrimas quando falou sobre os desdobramentos da ação movida que resultou no afastamento da empresa que geria a SAF do Gigante da Colina.