Vascaínos,

Me dirijo a vocês com um misto de sentimentos. Estou muito honrado e esperançoso com a missão que me foi dada.

Também estou preocupado e com a certeza de que o Vasco não combina com a posição atual na tabela.

Quando recebi o primeiro convite para assumir o cargo de CFO do Vasco, toda a minha vida como torcedor se misturou com a vida profissional.

O estádio que eu frequentava com meus pais, irmã e amigos agora é um dos meus locais de trabalho.

Nessa semana assumi o maior desafio da minha vida, com muito orgulho e com o desejo de fazer a diferença.

É verdade, hoje ainda estamos com a pior campanha em Campeonatos Brasileiros.

Mas eu cresci cantando que “o Vasco é o time da virada.”

Virar o jogo só será possível com a união de todos vascaínos!

Conto com o apoio do mais valioso patrimônio do Vasco, a sua torcida, para começar a virar este jogo!

Sabemos do tamanho do desafio, mas também sabemos da nossa força que construímos, juntos, o time com a história mais bonita do mundo.

O Vasco é gigante.

Ao Vasco, tudo!