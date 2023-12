Tratado como rebaixado ainda no primeiro turno, o Vasco chega na última rodada do Campeonato Brasileiro fora do Z4 e dependendo das próprias forças para se manter na Série A. A arrancada tem como protagonista o técnico Ramón Díaz, que aceitou o desafio considerado por muitos como impossível. Nesta quarta-feira (6), diante do Red Bull Bragantino, às 21h30 (de Brasília), o argentino pode provar que eles estavam errados.