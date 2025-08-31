Matheus França joga? Diniz define escalação do Vasco para enfrentar o Sport
Cruz-Maltino divulga time que entra em campo na Ilha do Retiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco divulgou a escalação da equipe para o duelo com o Sport neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, válido pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico Fernando Diniz optou por fazer apenas uma alteração no time titular que ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo no meio de semana, pela Copa do Brasil, com Puma Rodríguez no lugar de Paulo Henrique.
Técnico do Uruguai barra craque do Flamengo e surpreende ao convocar jogador do Vasco
Futebol Internacional
Sport x Vasco: confira palpites da Redação do Lance! para o duelo no Brasileirão
Futebol Nacional
Sport e Vasco voltam à Ilha do Retiro três anos após confusão histórica pela Série B
Futebol Nacional
➡️ Sport x Vasco: confira palpites da Redação do Lance! para o duelo no Brasileirão
As principais novidades, contudo, estão no banco de reservas. Robert Renan e Matheus França, principais reforços desta janela de transferências, foram relacionados para a partida e podem estrear com a camisa cruz-maltina.
Além disso, o Vasco tem desfalques para enfrentar o Leão da Ilha. Adson (fratura na tíbia), Paulo Henrique (edema na coxa), Tchê Tchê (edema na coxa direita), Thiago Mendes (dores na panturrilha direita) e Paulinho (quadro álgico lombar) estão fora por lesão
Escalações de Vasco e Sport
Assim, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.
Por sua vez, o Sport está escalado com: Gabriel; Matheus Alexandre, João Silva, Ramon Menezes e Aderlan; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Derik Lacerda e Matheusinho.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
- Matéria
- Mais Notícias