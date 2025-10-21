menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Jogador do Vasco compara Rayan a craque português: ‘Vai fazer história’

Nuno Moreira não poupo elogios a jovem promessa do Vasco

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
04:00
Rayan Vasco
imagem cameraRayan comemora gol marcado pelo Vasco contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Autor do segundo gol na vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 0, Nuno Moreira elogiou o jovem Rayan, que abriu o placar para o Gigante da Colina. O jogador português também comparou a joia do Vasco a um de seus conterrâneos.

- É um jogador fantástico, muito jovem, muita força, tem uma qualidade imensa. Do que eu já vi, lembra o que o Rafael Leão mostrava quando éramos meninos. Acredito que ele vai jogar nos melhores clubes do mundo e vai fazer história - afirmou o atacante português.

Vasco
Lucas Piton, Rayan e Nuno Moreira comemoram gol do Vasco contra o Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Rayan, destaque do Vasco no Brasileirão, segue chamando atenção por sua performance precoce e gols importantes na temporada. O jogador de 19 anos já marcou 16 gols em 2025, sendo quatro nos últimos três jogos.

✅ Ficha técnica

Vasco x Fluminense – Brasileirão 29ª Rodada

📆 Data e horário: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols:
🟨Cartões Amarelos: Nuno Moreira (VAS - 41' - 1T); Freytes (FLU - 33' - 22)
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ Escalações

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Matheus Carvalho) e Philippe Coutinho (Vegetti); Nuno Moreira (Matheus França), Andrés Gómez (David) e Rayan.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Soteldo), Canobbio (Keno) e Cano (John Kennedy).

