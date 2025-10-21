Jogador do Vasco compara Rayan a craque português: ‘Vai fazer história’
Nuno Moreira não poupo elogios a jovem promessa do Vasco
- Matéria
- Mais Notícias
Autor do segundo gol na vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 0, Nuno Moreira elogiou o jovem Rayan, que abriu o placar para o Gigante da Colina. O jogador português também comparou a joia do Vasco a um de seus conterrâneos.
Treta entre Diniz e jogador após Vasco x Fluminense repercute na web: ‘Ídolo’
Fora de Campo
Renê aponta problemas do Fluminense contra o Vasco: ‘Muito superiores’
Fluminense
Melhores momentos: Rayan brilha, e Vasco vence o Fluminense no Maracanã
Futebol Nacional
- É um jogador fantástico, muito jovem, muita força, tem uma qualidade imensa. Do que eu já vi, lembra o que o Rafael Leão mostrava quando éramos meninos. Acredito que ele vai jogar nos melhores clubes do mundo e vai fazer história - afirmou o atacante português.
Rayan, destaque do Vasco no Brasileirão, segue chamando atenção por sua performance precoce e gols importantes na temporada. O jogador de 19 anos já marcou 16 gols em 2025, sendo quatro nos últimos três jogos.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
✅ Ficha técnica
Vasco x Fluminense – Brasileirão 29ª Rodada
📆 Data e horário: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols:
🟨Cartões Amarelos: Nuno Moreira (VAS - 41' - 1T); Freytes (FLU - 33' - 22)
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
⚽ Escalações
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Matheus Carvalho) e Philippe Coutinho (Vegetti); Nuno Moreira (Matheus França), Andrés Gómez (David) e Rayan.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Soteldo), Canobbio (Keno) e Cano (John Kennedy).
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias