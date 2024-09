João Victor se emociona após primeiro gol como profissional: ‘Saiu num momento especial’

João Victor comemora gol pelo Vasco. (Foto: Matheus Lima)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 21:29 • Rio de Janeiro

O zagueiro João Victor, do Vasco, foi o grande nome do resultado positivo em Salvador, neste domingo (1). Autor do único gol da partida no Barradão, o defensor vibrou com a vitória e ainda teve mais um motivo para comemorar: este foi primeiro gol de sua carreira profissional.

Em entrevista logo após o jogo, João Victor dedicou o momento à família e valorizou o resultado conquistado.

-Estou muito feliz, meu primeiro gol no profissional. Já jogo faz tempo, e (o gol) nunca tinha saído. Saiu num momento especial. A gente precisava da vitória fora de casa. Estou muito feliz, dedico esse gol aos meus filhos, minha família, minha mulher, meu irmão... Sem eles, esse sonho de ser jogador de futebol não seria possível. Eu vivo isso hoje por eles.

O zagueiro também revelou que o tento do Vasco teve um dedo do treinador Rafael Paiva, que comanda a sequência invicta de oito jogos da equipe.

-Esse gol de escanteio é uma jogada trabalhada nos treinos antes desse jogo. O professor achou que o melhor posicionamento seria ali na marca do pênalti - revelou João Victor.

João Victor vibra com gol marcado contra o Vitória. (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O resultado fora de casa foi crucial para as pretensões do Gigante da Colina, que encurtou a distância para o G6 em um ponto. Agora, o time de João Victor e Rafael Paiva descansa durante a Data Fifa e volta aos gramados no próximo dia 11, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.