Após a vitória pelo placar de 1 a 0 em cima do Botafogo na última terça-feira (7), o Vasco conquistou a Copa Atlântico Sub-19, torneio disputado no CT do Retrô Futebol Clube Brasil, em Pernambuco. Responsável por controlar o meio de campo do alvinegro, JP foi titular do time ao longo de toda competição, que contou com seis jogos disputados em sete dias.