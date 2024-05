Interino do Vasco revela reação de Álvaro Pacheco após classificação na Copa do Brasil

Álvaro Pacheco esteve presente em São Januário para Vasco x Fortaleza (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 22/05/2024 - 08:49

Técnico interino do Vasco, Rafael Paiva revelou a reação de Álvaro Pacheco após a classificação do Gigante da Colina na Copa do Brasil. O treinador português aprovou o que viu e fez um agradecimento ao elenco.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Ele nos agradeceu no vestiário. O Pacheco é um cara muito apaixonado também e acho que sentiu toda essa vibração, essa emoção, o que é o Vasco. Então acho que foi um baita cartão de visita pra ele num jogo desse nível, nessa fase. Ele agradeceu. E agora estamos passando o bastão pra ele. Tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho.

Na coletiva, Paiva também comentou sobre o primeiro contato de Álvaro Pacheco com os jogadores, que aconteceu na última segunda-feira (20). O novo comandante se mostrou um profissional com energia positiva e que está ciente do que acontece no clube.

- Sobre o Álvaro, a gente já estava conversando com ele. Mesmo de longe, o tempo todo nos passando confiança também. É um cara de uma energia enorme. Desde quando ele chegou, nos colocou pra cima o tempo todo. Nos ajudou no que era possível. Ele esteve presente na concentração, no vestiário. E a gente conseguiu fazer essa transição boa pra ele. E ele já tá bem a par de todas as situações aí.

Álvaro Pacheco tem estreia na beira do campo marcada para o dia dois de junho, em que o Vasco encara um clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Gigante da Colina volta a jogar apenas em junho.