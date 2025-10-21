menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Fernando Diniz destaca jogador do Vasco: ‘Um dos mais inteligentes que eu já trabalhei’

Treinador também ressaltou outras qualidades do português Nuno Moreira

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
05:00
Fernando Diniz - Vasco
imagem cameraFernando Diniz após a vitória do Vasco contra o Flumienense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Após a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 0, o técnico Fernando Diniz destacou a atuação do atacante português Nuno Moreira, autor do segundo gol da equipe na partida. Segundo o treinador, o jogador tem se mostrado peça fundamental dentro e fora de campo.

- É um dos jogadores mais inteligentes que eu já trabalhei. Tem muita inteligência para jogar e absorver informação. Ele vai reconhecer o próprio potencial. Caiu como uma luva no Vasco. Fico feliz dele jogar bem, fazer gol e dar assistência. Ele é tático, solidário e ajuda a gente em todas as fases do jogo - afirmou Diniz.

Nuno Moreira chegou ao clube no final de fevereiro e vem se destacando desde então. O atacante já marcou nove gols e deu seis assistências pelo Vasco, alcançando uma média de participação direta em gol a cada três jogos disputados.

NUno Moreira - Vasco
Nuno Moreira comemora gol marcado pelo Vasco contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ Ficha técnica

Vasco x Fluminense – Brasileirão 29ª Rodada

📆 Data e horário: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols:
🟨Cartões Amarelos: Nuno Moreira (VAS - 41' - 1T); Freytes (FLU - 33' - 22)
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ Escalações

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Matheus Carvalho) e Philippe Coutinho (Vegetti); Nuno Moreira (Matheus França), Andrés Gómez (David) e Rayan.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Soteldo), Canobbio (Keno) e Cano (John Kennedy).

circulo com pontos dentroTudo sobre

