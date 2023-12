O Vasco vai enfrentar o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (6), em São Januário, com muitas mudanças em relação ao time que perdeu para o Grêmio no domingo (3). O técnico Ramón Díaz abriu mão da formação com três zagueiros e realizou alterações no meio-campo. Robson, Zé Gabriel e Paulinho dão lugar a Jair, Praxedes e Payet.