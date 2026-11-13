Entre a ruptura com a 777 e a reestruturação da SAF: o balanço da gestão Pedrinho no Vasco

O Vasco terá um sábado (14) decisivo para o seu futuro político. Os sócios do clube vão às urnas para escolher o presidente que comandará o Cruzmaltino no triênio 2027-2029. Atual mandatário, Pedrinho tenta a reeleição e busca mais três anos à frente de São Januário.

Eleito em novembro de 2023, o ex-jogador e ídolo do clube assumiu a presidência em janeiro de 2024, inicialmente responsável pelo clube associativo. Poucos meses depois, em maio, passou também a comandar o futebol, após o afastamento da 777 Partners, então controladora da SAF vascaína, por decisão judicial.

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Desde então, a administração foi marcada por momentos de reconstrução, decisões importantes, dificuldades esportivas e disputas envolvendo o futuro da empresa responsável pelo futebol. Às vésperas da eleição, o balanço apresenta avanços administrativos, mas também questões que seguem sem solução.

Ruptura: o afastamento da 777 e o início de uma nova fase

Um dos episódios mais importantes da gestão aconteceu em maio de 2024. Diante dos problemas financeiros e jurídicos enfrentados pela 777 Partners, Pedrinho levou à Justiça uma ação para suspender os efeitos do contrato que dava à empresa o controle da SAF.

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A decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro afastou a companhia do comando do futebol. Com isso, Pedrinho passou a acumular a presidência do clube associativo com a condução da SAF.

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A mudança representou uma virada na estrutura administrativa do Vasco. Nos meses seguintes, o clube promoveu alterações no departamento de futebol, com as saídas do técnico Álvaro Pacheco, do diretor de futebol Pedro Martins e dos executivos Lúcio Barbosa, ex-CEO, e Kátia dos Santos, ex-CFO (diretora financeira).

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A partir dali, Pedrinho passou a ter participação direta nas principais decisões do futebol vascaíno.

Pedrinho assumiu o controle da SAF do Vasco em maio de 2024 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Recuperação judicial e o desafio financeiro

Fora das quatro linhas, um dos principais movimentos da administração foi o início do processo de recuperação judicial, em fevereiro de 2025.

Na ocasião, o Vasco apresentou dívidas estimadas em mais de R$ 1 bilhão e passou a buscar uma reorganização financeira por meio de um plano de pagamento aos credores.

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O balanço referente a 2025 trouxe alguns indicadores positivos. O clube registrou receita total de R$ 628 milhões, crescimento de 18,7% em relação ao ano anterior. Também apresentou lucro contábil de R$ 81,2 milhões, depois de prejuízos nos exercícios anteriores.

O resultado, entretanto, precisa ser analisado com ressalvas: segundo o próprio parecer do Conselho Fiscal da SAF, sem os efeitos contábeis da recuperação judicial, o Vasco teria registrado prejuízo de aproximadamente R$ 232 milhões. Além disso, o passivo total encerrou 2025 em R$ 1,09 bilhão.

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Nike e a busca por valorização da marca

Outro movimento importante da gestão foi o acordo com a Nike, anunciado em dezembro de 2025. A empresa norte-americana assumiu o fornecimento de material esportivo do Vasco a partir de 2026, em um contrato de sete anos, válido até 2032.

A parceria foi apresentada pela diretoria como uma oportunidade de ampliar a presença da marca Vasco no mercado internacional e aumentar as receitas comerciais. O acordo representa um dos movimentos de valorização comercial realizados durante a administração de Pedrinho, que busca recuperar o protagonismo institucional do clube.

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Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)<br>

A disputa pelo controle da SAF

O futuro da SAF também esteve entre os principais desafios do mandato. Em junho de 2026, Pedrinho chegou a ser afastado do Conselho de Administração da empresa por uma decisão judicial, que determinou uma intervenção na gestão da SAF após questionamentos envolvendo procedimentos de governança e transparência.

A situação, porém, mudou em julho, quando uma decisão de segunda instância suspendeu a intervenção e autorizou o retorno dos conselheiros afastados, incluindo Pedrinho.

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O episódio mostrou que, mesmo após o rompimento com a 777 Partners, o Vasco continuava enfrentando disputas jurídicas e administrativas em torno do controle do futebol.

O futebol: esperança, frustrações e cobranças

Dentro de campo, o primeiro ano da gestão teve momentos de empolgação. Com Rafael Paiva no comando, o Vasco conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro de 2024 e chegou à semifinal da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Atlético-MG.

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A contratação de Philippe Coutinho, cria da Colina, também foi um dos grandes acontecimentos daquele período. O retorno do meia gerou enorme expectativa na torcida, embora o desempenho coletivo não tenha conseguido manter a regularidade esperada.

Pedrinho e Coutinho durante a apresentação do meia no Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Em 2025, porém, o cenário foi mais complicado. A escolha de Fábio Carille não funcionou, o treinador acabou demitido em abril e Fernando Diniz assumiu o comando da equipe. As dificuldades na montagem do elenco e as oscilações de desempenho aumentaram a pressão sobre a diretoria. Apesar disso, o time chegou à final da Copa do Brasil e ficou com o vice-campeonato após perder para o Corinthians.

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Já em 2026, o Vasco voltou a alcançar a semifinal da Copa do Brasil, pela terceira edição consecutiva. A equipe foi eliminada pelo Palmeiras nos pênaltis, depois de vencer por 2 a 1 no jogo de volta, em São Januário. Além disso, chegou à semifinal da Sul-Americana, mas acabou eliminado pelo Boca Juniors.

Apesar da campanha na competição mata-mata, o desempenho no Campeonato Brasileiro também virou motivo de preocupação. O Vasco está longe de ser um dos times mais preocupados com o rebaixamento, mas matematicamente ainda precisa somar pontos nas cinco partidas finais para se garantir.

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Almirante Participações: um novo capítulo para a SAF

Um dos movimentos mais importantes do fim da gestão Pedrinho foi a negociação para a entrada de um novo investidor na SAF. Após o rompimento com a 777 Partners, o Vasco avançou nas conversas com a Almirante Participações, empresa ligada aos empresários Marcos Lamacchia e Mário Junqueira.

Pedrinho teve papel central na condução das negociações e na construção do acordo, defendendo a chegada de um parceiro com capacidade financeira para reorganizar o futebol e solucionar os problemas econômicos da SAF.

O negócio prevê a transferência de 90% da empresa para o novo investidor, com R$ 500 milhões em aportes destinados ao futebol, além de R$ 150 milhões para infraestrutura e a assunção das dívidas e obrigações da SAF.

Em 23 de outubro, os sócios aprovaram a operação em Assembleia Geral, com cerca de 90% dos votos favoráveis. A aprovação representou uma vitória política importante para Pedrinho e abriu caminho para uma nova etapa na história do futebol vascaíno.

Venda da SAF do Vasco foi aprovada pelos sócios em AGE (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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A negociação também se tornou um dos principais argumentos em favor da continuidade de sua administração. Depois de afastar a 777 do controle do futebol, Pedrinho chega à eleição com a perspectiva de entregar o Vasco a uma nova estrutura societária e financeira.

Eleição define o novo presidente

A eleição deste sábado reúne quatro chapas: a "Sempre Vasco", de Pedrinho; "Vasco dos Vascaínos", de Pedro Strozenberg; "O Vasco é pra quem acredita", de Raul Lima Neto; e "O Vasco é Eterno", de Sérgio Frias.

O atual presidente aposta na continuidade do projeto iniciado em 2024, enquanto a oposição terá a oportunidade de apresentar críticas e alternativas para o futuro do clube.

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Depois de quase três anos de decisões importantes, crises, mudanças e tentativas de reorganização, a avaliação dos sócios será determinante para definir os próximos passos do Vasco.

Mais do que escolher um presidente, a eleição representa uma decisão sobre qual caminho o clube deve seguir para tentar recuperar sua estabilidade financeira, fortalecer a SAF e voltar a ocupar um lugar de protagonismo no futebol brasileiro.

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