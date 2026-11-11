Dupla colombiana não deve atuar mais pelo Vasco

O Vasco não deve contar com dois jogadores colombianos para a próxima temporada. Carlos Cuesta e Johan Rojas, que estavam emprestados ao Cruz-Maltino, devem retornar aos seus respectivos clubes. Segundo a apuração do Lance!, a diretoria não pretende avançar nas negociações para manter os atletas em definitivo.

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Entre os dois, Cuesta foi quem chegou mais perto de permanecer em São Januário. O zagueiro desembarcou no clube em setembro de 2025, por empréstimo do Galatasaray, da Turquia, e terminou aquela temporada como titular. Diante do desempenho, o Vasco decidiu estender o vínculo do defensor por mais um ano, até o fim de 2026, mediante o pagamento de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões).

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O acordo previa a possibilidade de aquisição em definitivo por 8 milhões de euros. O valor pago pela extensão do empréstimo seria abatido dessa quantia. Apesar disso, o Vasco optou por não exercer a opção de compra. Ao longo desta temporada, Cuesta alternou entre a titularidade e o banco de reservas, e a possibilidade de mantê-lo também envolveria uma vaga de jogador estrangeiro no elenco.

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Atualmente, o colombiano está lesionado e provavelmente precisará passar por uma cirurgia no quadril. Em sua passagem pelo Cruz-Maltino, disputou 48 partidas, marcou três gols e distribuiu três assistências.

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Carlos Cuesta comemora gol marcado em Olimpia x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Rojas também não permanece no Vasco

Outro colombiano que não deve seguir em São Januário é Johan Rojas. O meia, de 24 anos, retornará ao Monterrey, do México, clube que detém seus direitos econômicos. O contrato de empréstimo previa uma obrigação de compra caso determinadas metas fossem alcançadas, mas os objetivos não foram atingidos e o Gigante da Colina também não tem interesse na permanência do jogador.

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Rojas foi o primeiro reforço do Vasco para a temporada de 2026 e chegou a assumir a camisa 10 após a saída de Philippe Coutinho. O jogador teve alguns lampejos com a camisa cruz-maltina, mas não conseguiu se firmar na equipe. Ao todo, o colombiano disputou 33 partidas pelo Vasco, com dois gols marcados e cinco assistências.

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Johan Rojas comemora seu primeiro gol marcado pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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