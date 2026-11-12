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Vasco tem nove jogadores em fim de contrato; veja a situação de cada um

Com cinco partidas restantes na temporada, Cruz-Maltino tem nove jogadores com vínculo até dezembro de 2026

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 12:00
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Jair em campo em Gremio x Vasco
Jair em campo em Gremio x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco tem nove jogadores com contratos que se encerram em dezembro de 2026. Com cinco partidas restantes na temporada, o clube já tem boa parte do planejamento para 2027 encaminhada. Entre os atletas com futuro indefinido, os casos de Jair e Cuiabano são os que mais exigem atenção da diretoria.

No caso do volante, o impasse envolve uma proposta de renovação apresentada pelo clube e recusada pelo jogador. Já a permanência de Cuiabano depende de um acordo financeiro com o Nottingham Forest, da Inglaterra, que detém seus direitos econômicos.

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Confira a situação dos jogadores em fim de contrato com o Vasco

Robert Renan (emprestado)

O Vasco já comunicou ao Zenit, da Rússia, que pretende exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo do zagueiro. O valor estabelecido é de 8 milhões de euros (cerca de R$ 47,5 milhões, na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do defensor.

A diretoria vê o jogador como uma peça importante para o planejamento da próxima temporada e trabalha para viabilizar sua permanência em São Januário.

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Robert Renan em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors
Robert Renan em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

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Jair

A permanência de Jair para 2027 ficou mais distante após o volante recusar uma proposta de renovação apresentada pelo Vasco em outubro de 2026. O clube ofereceu um novo vínculo de dois anos, com redução salarial de 50%, mas os termos não agradaram ao jogador.

Diante do impasse, a equipe do volante já começou a receber sondagens de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e do exterior para a próxima temporada.

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Jair treinando futebol em estádio, controlando bola azul, vestindo uniforme cinza com detalhes pretos.
Jair durante treino do Vasco no Nilton Santos (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Cuiabano (emprestado)

A situação de Cuiabano exige cautela. Embora exista interesse das três partes na permanência do lateral — Vasco, jogador e Nottingham Forest, da Inglaterra —, o clube carioca não pretende, ao menos neste primeiro momento, pagar o valor integral da opção de compra prevista no contrato de empréstimo.

A quantia estabelecida é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões). Diante disso, o Vasco abriu conversas com a equipe inglesa para tentar reduzir o montante e viabilizar a contratação por aproximadamente 7 milhões de euros (cerca de R$ 43,2 milhões).

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Segundo apuração do Lance!, porém, o Nottingham Forest considerou o valor inicial insuficiente. O Vasco vê nos gatilhos por metas atingidas uma maneira de tornar a proposta mais atrativa ao clube inglês. As partes seguem em conversas para chegar a um denominador comum.

Cuiabano em ação pelo Vasco
Cuiabano em ação pelo Vasco (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Carlos Cuesta (emprestado)

Entre os jogadores emprestados, Cuesta foi quem chegou mais perto de permanecer em São Januário. O zagueiro desembarcou no Vasco em setembro de 2025, cedido pelo Galatasaray, da Turquia, e terminou aquela temporada como titular.

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Diante do desempenho, o Cruz-Maltino decidiu estender o empréstimo por mais um ano, até o fim de 2026, mediante o pagamento de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões). O acordo também previa uma opção de compra por 8 milhões de euros, com abatimento do valor pago pela extensão do empréstimo.

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Apesar disso, o Vasco optou por não exercer a opção de compra. Ao longo desta temporada, o colombiano alternou entre a titularidade e o banco de reservas. Além disso, uma eventual permanência envolveria a ocupação de uma vaga de estrangeiro no elenco.

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Atualmente, Cuesta está lesionado e provavelmente precisará passar por uma cirurgia no quadril. Em sua passagem pelo Cruz-Maltino, disputou 48 partidas, marcou três gols e distribuiu três assistências.

Johan Rojas (emprestado)

Outro colombiano que não deve seguir em São Januário é Johan Rojas. O meia, de 24 anos, retornará ao Monterrey, do México, clube que detém seus direitos econômicos.

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O contrato de empréstimo previa uma obrigação de compra caso determinadas metas fossem alcançadas. Como os objetivos não foram atingidos, o Vasco não precisará efetuar a contratação. Além disso, a diretoria não tem interesse na permanência do jogador.

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Rojas foi o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026 e chegou a assumir a camisa 10 após a saída de Philippe Coutinho. O meia teve alguns bons momentos com a camisa cruz-maltina, mas não conseguiu se firmar na equipe. Ao todo, disputou 33 partidas, com dois gols e cinco assistências.

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Carlos Cuesta e Johan Rojas em treino do Vasco
Andrés Gómez, Carlos Cuesta e Johan Rojas em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Pablo, Fuzato, Riquelme e Tchê Tchê

Os quatro jogadores pertencem ao Vasco, mas não fazem parte dos planos da diretoria para 2027. Por isso, o clube não pretende renovar os contratos, que se encerram em dezembro deste ano. Com isso, Pablo, Fuzato, Riquelme e Tchê Tchê devem deixar São Januário ao fim da temporada.

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