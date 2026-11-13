Vasco tem quatro desfalques de última hora para enfrentar a Chapecoense; confira os relacionados
Thiago Mendes, Nuno, Sosa e Tchê Tchê estão fora da partida deste sábado (14)
O Vasco terá quatro desfalques de última hora para o confronto contra a Chapecoense, neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. A delegação cruz-maltina embarcou no início da tarde desta sexta-feira (13) para Santa Catarina. Os jogadores Thiago Mendes, Nuno, Sosa e Tchê Tchê não estarão à disposição da comissão técnica para a partida. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Podcast Cruzmaltino e confirmada pelo Lance!.
Thiago Mendes apresenta um quadro de dorsalgia (dores nas costas). Nuno sente dores no adutor da coxa direita, enquanto Sosa apresenta desconforto no adutor da coxa esquerda. Já Tchê Tchê foi diagnosticado com tendinopatia na perna direita e realizou um procedimento não cirúrgico.
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Confira os relacionados do Vasco
Goleiros
- Léo Jardim
- Fuzato
- Pablo
Zagueiros
- Lucas Freitas
- Robert Renan
- Saldivia
- Gabriel Pereira
Laterais
- Paulo Henrique
- Puma Rodríguez
- Lucas Piton
- Cuiabano
Meias
- Rojas
- Matheus Carvalho
- Ramon Rique
- Lescano
- Jair
Atacantes
- David
- Loide Augusto
- Brenner
- Adson
- Colidio
- Andrés Gómez
- Marino
- Bruno Duarte
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