O Vasco terá quatro desfalques de última hora para o confronto contra a Chapecoense, neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. A delegação cruz-maltina embarcou no início da tarde desta sexta-feira (13) para Santa Catarina. Os jogadores Thiago Mendes, Nuno, Sosa e Tchê Tchê não estarão à disposição da comissão técnica para a partida. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Podcast Cruzmaltino e confirmada pelo Lance!.

Thiago Mendes apresenta um quadro de dorsalgia (dores nas costas). Nuno sente dores no adutor da coxa direita, enquanto Sosa apresenta desconforto no adutor da coxa esquerda. Já Tchê Tchê foi diagnosticado com tendinopatia na perna direita e realizou um procedimento não cirúrgico.

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Santiago Sosa em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

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