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Vasco tem quatro desfalques de última hora para enfrentar a Chapecoense; confira os relacionados

Thiago Mendes, Nuno, Sosa e Tchê Tchê estão fora da partida deste sábado (14)

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 15:08
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Thiago Mendes lamenta empate do Vasco contra o Olimpia pela Sul-Americana
Thiago Mendes no empate sem gols contra o Olimpia (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O Vasco terá quatro desfalques de última hora para o confronto contra a Chapecoense, neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. A delegação cruz-maltina embarcou no início da tarde desta sexta-feira (13) para Santa Catarina. Os jogadores Thiago Mendes, Nuno, Sosa e Tchê Tchê não estarão à disposição da comissão técnica para a partida. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Podcast Cruzmaltino e confirmada pelo Lance!.

Thiago Mendes apresenta um quadro de dorsalgia (dores nas costas). Nuno sente dores no adutor da coxa direita, enquanto Sosa apresenta desconforto no adutor da coxa esquerda. Já Tchê Tchê foi diagnosticado com tendinopatia na perna direita e realizou um procedimento não cirúrgico.

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Santiago Sosa em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors
Santiago Sosa em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

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Confira os relacionados do Vasco

Goleiros

  • Léo Jardim
  • Fuzato
  • Pablo

Zagueiros

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  • Robert Renan
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Laterais

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  • Puma Rodríguez
  • Lucas Piton
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Meias

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  • Matheus Carvalho
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Atacantes

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  2. Loide Augusto
  3. Brenner
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