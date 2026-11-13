Craques que voltaram: a expectativa, os lampejos e o fim melancólico de Coutinho no Vasco

"A Barreira Vai Virar Baile". Em julho de 2024, o hit tomou conta de São Januário e embalou um dos reencontros mais aguardados pela torcida do Vasco. Mais de 20 mil pessoas foram ao estádio para receber Philippe Coutinho, cria do clube que havia construído uma carreira internacional e retornava ao lugar onde tudo começou. A música virou símbolo da festa e da expectativa em torno do retorno do Pequeno Mágico.

O cenário parecia o início de uma história especial. Não era apenas a contratação de um jogador com currículo internacional. Era a volta de um vascaíno que deixou São Januário aos 18 anos, conquistou a Europa, passou por gigantes como Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique e disputou uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Quatorze anos depois de sua saída, Coutinho estava de volta à Colina Histórica.

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A expectativa era de que o meia pudesse liderar uma nova fase do Vasco e retribuir dentro de campo todo o carinho recebido nas arquibancadas. O desfecho, porém, ficou distante do roteiro imaginado. Entre momentos de genialidade, dificuldades para assumir o protagonismo esperado e uma relação que se deteriorou nos últimos meses, a segunda passagem terminou de maneira abrupta e deixou marcas na relação com a torcida.

O sonho que virou realidade: a chegada de Coutinho

A história começou a ganhar força em maio de 2024. O Vasco procurou o estafe do jogador, que estava emprestado ao Al-Duhail, do Catar, pelo Aston Villa, da Inglaterra. A negociação se estendeu por mais de dois meses e envolveu diferentes partes, além de uma série de conversas para viabilizar o retorno.

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O desejo de Coutinho de voltar a São Januário foi determinante. Em sua apresentação, o meia revelou que já imaginava vestir novamente a camisa vascaína havia algum tempo e que chegou a compartilhar vídeos da torcida com a esposa, mesmo quando ainda atuava no futebol europeu.

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O acordo foi fechado por empréstimo junto ao Aston Villa, e o anúncio oficial aconteceu em 10 de julho de 2024. A repercussão foi imediata. A música "A Barreira Vai Virar Baile" tomou conta das arquibancadas e das redes sociais. Dois dias depois, cerca de 20 mil torcedores compareceram a São Januário para receber o jogador em sua apresentação.

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Coutinho foi apresentado com festa em São Januário (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

Na apresentação, o camisa 11 não escondeu a emoção e reforçou o significado daquele momento. A promessa era de uma relação especial. O torcedor esperava encontrar em Coutinho a referência técnica capaz de elevar o nível da equipe. O jogador, por sua vez, queria retribuir o carinho de uma torcida que acompanhou sua trajetória desde a infância.

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Os primeiros lampejos do Pequeno Mágico

A estreia aconteceu em agosto de 2024, na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV. O início, entretanto, não foi simples. Depois de um longo período sem atuar regularmente, Coutinho precisou de tempo para recuperar o condicionamento físico e se adaptar novamente ao futebol brasileiro.

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Problemas físicos também atrapalharam a sequência do meia naquele primeiro semestre de retorno. Foram 18 partidas em 2024, com três gols e uma assistência. O momento mais simbólico veio no clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

No Maracanã, Coutinho marcou seu primeiro gol desde a volta, justamente diante do maior rival. O gol no empate por 1 a 1 representou um dos primeiros grandes momentos da reconexão entre o jogador e a torcida vascaína.

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Coutinho comemora gol de empate contra o Flamengo, no Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A expectativa ganhou novos capítulos em 2025. Com uma pré-temporada completa e maior sequência de jogos, o meia conseguiu participar mais da construção ofensiva da equipe. Sob o comando de diferentes treinadores, alternou funções e passou a ter mais responsabilidade na criação.

Uma das melhores versões do Pequeno Mágico apareceu na parceria com Nuno Moreira. Os dois encontraram sintonia pelo lado esquerdo do ataque, e Coutinho voltou a apresentar características que marcaram sua carreira: aproximação, dribles curtos, finalizações colocadas e capacidade de encontrar espaços entre as linhas adversárias.

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Na estreia de Nuno Moreira, contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil, Coutinho marcou duas vezes. Contra o Melgar, pela Sul-Americana, também deixou sua marca e deu uma assistência de trivela para Vegetti. Foram momentos em que a torcida voltou a enxergar o jogador que imaginava ter contratado.

O auge daquela passagem, porém, aconteceu em agosto de 2025. Na goleada por 6 a 0 sobre o Santos, no Morumbis, Coutinho marcou dois gols e participou de uma das atuações mais marcantes do Vasco na temporada. A qualidade técnica do camisa 10 apareceu em uma noite de domínio coletivo e alimentou novamente a esperança de que ele pudesse ser o protagonista esperado.

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Jogadores do Vasco comemoram gol na vitória por 6 a 0 contra o Santos (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Naquele ano, o meia disputou 56 partidas, marcou 11 gols e distribuiu cinco assistências. Foi a temporada com mais jogos de sua carreira em um único ano. Além disso, teve participação na campanha que levou o Vasco à final da Copa do Brasil, embora o título tenha ficado com o Corinthians.

A cobrança por protagonismo e o desgaste da relação

Apesar dos bons momentos, a passagem de Coutinho nunca conseguiu alcançar uma regularidade compatível com o tamanho da expectativa criada em sua chegada. O torcedor esperava um jogador capaz de decidir partidas com frequência, mas o meia alternou atuações de destaque com apresentações discretas.

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O vice-campeonato da Copa do Brasil de 2025 também representou uma frustração importante. A possibilidade de encerrar o retorno com um título nacional ficou pelo caminho, e o cenário esportivo do Vasco continuou exigindo respostas.

Em 2026, Coutinho começou a temporada com participações diretas em gols e manteve a condição de referência técnica da equipe. O clube, inclusive, já trabalhava para ampliar seu vínculo, que terminaria em junho. As conversas por uma renovação estavam em andamento.

A relação com a arquibancada, entretanto, começou a mudar. Na derrota por 1 a 0 para o Bahia, em São Januário, o camisa 10 recebeu vaias mais evidentes. O treinador da equipe, Fernando Diniz, saiu em sua defesa e classificou o jogador como um presente para o Vasco, mas a insatisfação de parte da torcida cresceu.

O capítulo definitivo aconteceu contra o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Com o Vasco em desvantagem no placar, Coutinho foi alvo de protestos e vaias ao deixar o gramado no intervalo. O meia não retornou para o banco de reservas no segundo tempo e, posteriormente, comunicou à diretoria o desejo de rescindir o contrato.

A decisão surpreendeu o clube. O Vasco tinha interesse na permanência do jogador e já havia iniciado conversas para renovar o vínculo. O próprio Fernando Diniz tentou fazê-lo mudar de ideia, mas a decisão do atleta foi mantida.

Em comunicado, Coutinho explicou que entendeu, naquele momento, que seu ciclo havia chegado ao fim. O jogador também citou o desgaste emocional e a necessidade de priorizar a saúde mental.

- Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito - escreveu.

O Vasco oficializou a rescisão em 20 de fevereiro de 2026, encerrando antecipadamente um contrato que tinha validade até junho.

Coutinho fez um dos gols do Vasco sobre o Botafogo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A ida para o Santos e a mágoa da torcida

Se a saída de Coutinho já havia provocado frustração, o acerto com o Santos aumentou a insatisfação de parte dos vascaínos. Depois de deixar São Januário em fevereiro, o meia passou alguns meses sem clube até encaminhar sua chegada ao Peixe, em setembro.

A escolha teve um peso simbólico para os torcedores. O jogador que havia retornado ao Vasco com o discurso de reencontrar suas origens e retribuir o carinho recebido acabou acertando com outro clube do futebol brasileiro poucos meses depois da rescisão.

A repercussão foi imediata. O fato de Coutinho defender o Santos alimentou críticas e a sensação de que o encerramento da passagem poderia ter acontecido de outra maneira. A identificação construída desde a infância passou a dividir espaço com a frustração pelo desfecho.

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A mudança de sentimento ficou evidente em 10 de outubro, antes da partida entre Vasco e Remo, em São Januário. Durante a preparação do público para o jogo, o DJ responsável por animar a torcida colocou justamente "A Barreira Vai Virar Baile", música que marcou a apresentação do meia em 2024.

A reação foi completamente diferente daquela de dois anos antes. Assim que a canção começou a tocar e a letra fez referência ao retorno de Coutinho, os torcedores presentes passaram a vaiar e aplaudiram quando o DJ parou a música. Na sequência, foram entoados cânticos de protesto contra o jogador.

A cena resume a transformação de uma relação que começou com festa e terminou em mágoa. A mesma música que embalou o retorno do Pequeno Mágico e virou símbolo de esperança passou a ser rejeitada nas arquibancadas. A ida para o Santos contribuiu para aprofundar esse distanciamento.

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