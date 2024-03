- Dimi (Payet) é um jogador fundamental. Ele que maneja o tempo e as pausas do time. Hoje, fez uma grande partida. Parabéns para ele e o grupo. Acho que no ano passado foi uma situação tão tão difícil que o time agora joga com muita pressão e sabe que a gente tem que brigar por tudo. É um objetivo que colocamos na mesa no início do ano. Então, acho que está dando resultado. Todo mundo está trabalhando bem para jogar. Acho que hoje os jogadores que não entram estão levantando o time. Porque sabe que se você não está 100%, eles estão preparados também. Isso está levantando o nível do Vasco - afirmou o auxiliar técnico.