A derrota para o Nova Iguaçu, por 2 a 0, pela 5ª rodada do Carioca, foi a primeira do Vasco na temporada. De olho no clássico com o Flamengo, domingo (4), no Maracanã, alguns titulares foram poupados, mas a estratégia não deu certo, de acordo com o auxiliar técnico Emiliano Díaz, que teve que explicar a atuação ruim do time.