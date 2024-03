Pedrinho dispara contra relação com a SAF: “Não é saudável para o Vasco”

Pedrinho, presidente do Vasco, em coletiva de imprensa em São Januário. (Foto: Isabelle Favieri/ Lance!)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 27/03/2024 - 20:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Pedrinho, presidente do Vasco, concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (27), em São Januário, para falar sobre sua gestão nos primeiros 60 dias de seu mandato, porém a sua relação com a SAF vascaína e o distanciamento do futebol foram as principais pautas da tarde.

O ídolo do Cruz-Maltino deixou claro, apesar das poucas palavras em relação ao assunto, que a relação com a 777 Partners e seus representantes é quase nula e que gostaria de poder atuar mais no futebol, já que ainda detém 30% dos direitos.

– Existe uma relação fria hoje. Muito mais de registros do que interação. Fui proativo, com relação ao cargo de diretor executivo eu dei a minha opinião. Independente da relação, ainda estive muito disposto a ajudar. Eu nunca vou colocar a minha insatisfação à frente do Vasco.

Por conta de cláusulas de confidenciabilidade no contrato esportivo, Pedrinho deixou de responder diversos questionamentos da imprensa, mas deixou claro não concordar com as limitações contratuais.

Ao ser perguntado se tentou estabelecer alguma conexão com a SAF, o presidente vascaíno revelou que tentou diversas vezes, mas não obteve sucesso.

– As pessoas não podem confundir a minha proatividade com 'causar problemas e tumultos' no Vasco, não é o meu interesse. (...) A procura e a relação existiu durante muito tempo, só que tem um limite. Eu não sei se eu já estava sendo inconveniente. Então eu parei.

Após rumores de que estaria 'proibido'' de ir ao CT Moacyr Barbosa, Pedrinho esclareceu que nunca houve proibição, mas que também nunca recebeu convite e sequer foi apresentado à comissão técnica.

– Eu nunca fui proibido, mas nunca fui convidado. Não vou aonde não sou convidado. Normal. Não concordo, mas normal. Que fique claro que não é uma lamentação, mas eu acho que não é uma relação saudável para o Vasco.

Presidente do Vasco, Pedrinho falou sobre relação com a SAF. (Foto: Isabelle Favieri/ Lance!)

Com dois meses de mandato, o presidente Cruz-Maltivo revelou, sem falar de datas, que marcou uma reunião com os representantes da 777 Partners para discutir ajustes do contrato e relação entre SAF e associativo.

– Como a gente teve uma relação mais fria com a SAF, eu procurei diretamente os sócios, para uma relação de 'sócio para sócio', para que a gente possa ter um entendimento para a gente pensar no Vasco e estruturar o Vasco do jeito que a gente imagina" - e completou:



– É para ajustar a relação. Mostrar para eles algumas coisas que a gente percebe, que eu não sei, as vezes pela distância, se eles conseguem perceber, e relação de sócios. Roupa suja se lava em casa.