Coutinho realiza exames após desconforto em treino e pode desfalcar o Vasco

Coutinho virou dúvida no Vasco para enfrentar o Atlético-GO, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães e João Brandão • Publicada em 05/08/2024 - 13:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Meia do Vasco, Philippe Coutinho sentiu um desconforto no treino do último domingo (5) e realizou exames na manhã desta segunda-feira (6). A informação foi dada pela "TNT Sports" e confirmada pelo Lance!.

O atleta aguarda os resultados, mas virou dúvida de última hora para o confronto decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Atlético-GO. O Cruz-Maltino precisa de uma vitória em casa em busca da classificação.

No último sábado (4), Coutinho foi preservado pelo técnico Rafael Paiva e iniciou o jogo contra o RB Bragantino no banco de reservas. O meia entrou no segundo tempo e atuou por cerca de 26 minutos, embora não tenha contribuído para sua equipe sair com os três pontos.

Com isso, o comandante deve optar por jogar com Payet na equipe titular, assim como aconteceu diante do Massa Bruta.