Coutinho e Payet podem jogar juntos? Torcedores do Vasco dividem opiniões

Escrito por João Brandão • Publicada em 13/07/2024 - 15:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a chegada de Philippe Coutinho, o Vasco conta com dois jogadores que desfilaram seus talentos nos gramados da Europa. Além do brasileiro, o Gigante da Colina conta com Dimitri Payet, que já vestiu até a camisa da França.

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp.

Técnico interino do clube, Rafael Paiva terá a missão de decidir se os astros podem jogar juntos na equipe ou não. Presente em São Januário, o Lance! questionou os torcedores do Cruz-Maltino em relação ao tema e ouviu opiniões divididas.

- Eu acredito que sim. Em vários momentos da carreira, o Coutinho jogou mais centralizado, pela esquerda. O Payet também fica nessa dinâmica de trocar o lado do campo. Acho que os dois podem fazer essa dobradinha. Vai dar mais qualidade para o meio de campo. Só tem que ter alguém para correr - disse um dos torcedores ouvidos pela reportagem.

Essa questão do momento defensivo é um fator que preocupa parte do público, uma vez que Coutinho e Payet não são jogadores com características defensivas. Além disso, o elenco conta com Vegetti, que não contribui tanto com a marcação.

- Eu acho que dependendo do momento sim. Em uma Copa do Brasil, precisando vencer o jogo, precisando atacar, seria uma boa opção. (Começar) Talvez não, talvez nosso time ficasse combatendo pouco no meio de campo - disse Renan ao Lance!.

Resta a Rafael Paiva decidir como irá montar a equipe com a chegada de Coutinho, que é um dos principais reforços da janela de transferências no Brasil. O camisa 11 pode estrear contra o Atlético-GO, na quarta-feira (17).