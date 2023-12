A ideia é que os laterais tenham liberdade para subir e gerar superioridade numérica no ataque. Também passa pelos lados do campo a principal arma ofensiva do time: as triangulações. A troca de passes é feita com bastante paciência, até encontrar um espaço na defesa adversária. Quem não está próximo da jogada, tem a função de atacar a área para esperar um cruzamento ou lançamento.