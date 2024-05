Dimitri Payet durante partida contra o Nova Iguacu no Maracanã pelo Campeonato Carioca 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Como se a semana do vascaíno já não tivesse preocupações suficientes, o Vasco perdeu um dos pilares do time para o jogo decisivo contra o Fortaleza, às 19h, pela Copa do Brasil, no Castelão. O jogador ainda não se recuperou 100% da lesão no joelho.

Após goleada para o Criciúma em São Januário no último sábado (27), o Cruz-Maltino teve mais um problema para resolver. O técnico Ramón Díaz pediu demissão logo após a derrota e dividiu opiniões entre a torcida.

Agora, Rafael Paiva, ex-técnico do sub-20, vai comandar o Vasco no confronto contra o Fortaleza. O interino terá dor de cabeça para escalar o time para o primeiro duelo da terceira fase, pois não poderá contar com Dimitri Payet. Apesar de ter atuado nos primeiros 45 minutos contra o Criciúma, o jogador ainda não se recuperou completamente da lesão no joelho direito, e ficou no Rio de Janeiro.

No último confronto entre as duas equipes, o clube carioca saiu com a vitória depois de um golaço do craque francês em São Januário, no segundo turno do Brasileirão 2023. Na ocasião, o Vasco lutava para deixar a zona de rebaixamento e gol de falta de Payet foi fundamental para a conquista dos três pontos que tiraram o Cruz-Maltino do Z4.

Payet durante partida contra o Fortaleza em Sao Januário pelo Campeonato Brasileiro A 2023. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Na ocasião, o time que foi a campo foi: Léo Jardim; Paulo Henrique; Maicon, Léo; Piton; Marlon Gomes, Zé Gabriel, Praxedes; Gabriel Pec, Dimitri Payet e Vegetti. Apenas Gabriel Pec e Marlon Gomes não fazem mais parte do elenco, mas a escalação que vai a campo nesta quarta-feira (1) deve ser bem diferente.



Sem Payet e sem João Victor, expulso na partida contra o Água Santa, Rafael Paiva deve ir com três zagueiros: Rojas, Maicon e Léo. Para o meio-campo, Galdames deve voltar ao time titular para fazer a função de Payet.