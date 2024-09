Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 23:43 • Belo Horizonte (MG)

Vasco e Cruzeiro empataram por 1 a 1 em confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. A partida foi marcada pelo equilíbrio e teve um pouco de tudo: sem David, que lesionou o joelho no início da partida, o Gigante da Colina contou com Vegetti para abrir o placar, mas sofreu o empate com um cabeceio do zagueiro Zé Ivaldo. Destaque no meio de campo do time, Mateus Carvalho foi expulso pelo árbitro na reta final da partida. Veja os melhores momentos do jogo no player de vídeo do topo da página.

Vasco e Cruzeiro empataram por 1 a 1, no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA



28ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: 20/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Vegetti (41'/1ºT) (VAS); Zé Ivaldo (14'/2ºT) (CRU)

🟨 Cartões amarelos: João Vitor, Léo e E. Rodríguez (VAS)

🟥 Cartão vermelho: Mateus Carvalho (VAS)

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Eduardo Barros)

Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), Matheus Henrique, Lautao Díaz, Mateus Vital (Peralta) e Gabriel Veron (Barreal); Kaio Jorge

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Lucas Piton, Léo, João Vitor e Puma; Mateus Carvalho, Hugo Moura (Sforza), David (Jean David) (Galdames), Philippe Coutinho (Paulo Henrique) e Emerson Rodríguez; Vegetti

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Candançan (SP)

🅰️ Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

💻VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)