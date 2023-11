Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Puma Rodríguez e Vegetti, ambos no primeiro tempo. Os gols do Corinthians foram marcados por Romero (duas vezes), Gabriel Moscardo e Giovane. Com este resultado, o Vasco segue em situação dramática no campeonato, com 42 pontos conquistadoas e ocupando a 16ª posição da tabela, a primeira fora da zona do rebaixamento.