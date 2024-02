Esses perfis de contratações vão na contramão do que se esperava de Alexandre Mattos, que sempre se destacou no mercado da bola. No Vasco, o dirigente tem adotado um discurso conservador, projetando um time forte a médio e longo prazo. Só que o Vasco tem problemas a curto prazo. Não tem um centroavante para fazer sombra ao Vegetti, não possui pontas confiáveis, não tem um primeiro volante com status de dono da posição e não há dentro do elenco reposição à altura para Paulinho, que sofreu grave lesão no joelho e só deve voltar no ano que vem. Isso com um orçamento previsto de R$ 250 milhões para o futebol.