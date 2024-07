ANÁLISE: Vasco comete falhas individuais e coletivas diante de um forte poderio ofensivo

Hulk garantiu a vitória do Atlético-MG sobre o Vasco (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 22/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Falhas coletivas e individuais diante de um grande poder ofensivo, além de um volume de jogo do adversário. Esta foi a tônica que definiu a derrota do Vasco para o Atlético-MG, ainda no primeiro tempo, na Arena MRV.

O Atlético-MG foi intenso e partiu para cima do Vasco, que não fez uma boa partida. A qualidade do poderio ofensivo do Galo prevaleceu e contou com a ajuda de falhas cruciais.

No primeiro gol do Atlético-MG pane geral da zaga. Paulinho fez um belo lançamento para Gustavo Scarpa, que cruzou para Hulk cabecear sozinho dentro da pequena área.

Na jogada, Maicon e Paulo Henrique estavam contra Bernard, Paulinho e Hulk. Ou seja, 3 contra 2.

Primeiro gol do Atlético-MG (Foto: Reprodução/Premiere)

Já no segundo lance, Praxedes recuou de maneira errada, e Hulk se aproveitou da bobeada para entrar com bola e tudo dentro do gol de Léo Jardim. Com isso, o atacante do Atlético-MG matou qualquer possibilidade de reação do Vasco.

No segundo tempo, o Vasco começou a competir e até que tentou descontar de alguma forma. Philippe Coutinho e Alex Teixeira reestrearam. Emerson Rodríguez também fez sua primeira partida com a camisa cruz-maltina. Nitidamente sem ritmo, foram insuficientes. Porém, mesmo por poucos minutos, mostraram que vão ajudar a equipe a brigar por grandes coisas na temporada.

Acho que a gente errou ali mesmo (falha de Praxedes no segundo gol). Acho que foi erro coletivo nosso. A gente tem conseguido nos trancar com os laterais, mas a gente não foi feliz no passe para trás. Então acho que não foi por conta do gramado. Porque no segundo tempo a gente conseguiu jogar, a gente conseguiu criar. E acho que foi um erro coletivo nosso mesmo. A gente tem que ajustar para tentar não errar mais — considerou Rafael Paiva após a derrota. E completou:

- Isso (dificuldade em sair jogando) aconteceu em função da intensidade do Atlético-MG no começo no jogo. Eles pressionaram a bola muito forte. É um time muito qualificado, de muita força física. Um time de muitos jogadores de potência, de força, principalmente no início do jogo, eles conseguem duelar muito.

Philippe Coutinho fez a sua reestreia com a camisa do Vasco (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Grêmio, no domingo (28), às 16h, na Arena Condá. A partida é válida pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro.