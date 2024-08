ANÁLISE: Gol no apagar das luzes frustra planos do Vasco de voltar a figurar na cima da tabela

Vasco acumula quatro partidas sem vencer (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 04/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O empate do Vasco foi o famoso "resultado com gostinho de derrota". Afinal, cinco minutos separaram o Cruz-Maltino de uma vitória de virada em São Januário para voltar à rota dos voos mais altos no Brasileirão.

Caso tivesse vencido, o Vasco teria ultrapassado o próprio Bragantino e alcançado a 10ª posição com 26 pontos. Estaria apenas a nove pontos do G6.

E o Vasco estava no caminho certo. A "vitória" começou a ser construída no melhor estilo Rafael Paiva: domínio sobre o adversário, criando chances e controle do jogo. No entanto, o empate frustrante veio no apagar das luzes com um apagão geral da equipe, que olhou Helinho cabecear sozinho.

O erro pode ser justificado com diversas explicações. Seja falha da zaga, marcação, escolhas de Rafael Paiva nas substituições, ou até mesmo como o próprio comandante disse em coletiva "a saúde dos jogadores".

Se algumas peças estão desgastadas, Rafael Paiva precisa oxigenar os setores com jogadores que mostraram que podem dar a resposta necessária em campo, como fez com o próprio GB. O atacante foi o responsável por empatar o jogo no início do segundo tempo.

Porém, não é só o caso do ataque. A zaga e o meio-campo passam pelos mesmos problemas. Outros crias como Estrella, que hoje se recupera de uma cirurgia no joelho, JP e Lyncon também já corresponderam quando foram convocados.

Agora, o Vasco volta a entrar em campo no meio da semana para enfrentar o Atlético-GO pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h45 de terça-feira (6), em São Januário.