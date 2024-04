O treinador do Vasco, Ramón Diaz, em parte pelo Carioca. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Desde a derrota, e a eliminação, para o Nova Iguaçu, nas semifinais do Carioca, o Vasco não entra em campo. De lá para cá, são 17 dias e praticamente uma segunda pré-temporada nesse ano. Com Brasileirão e Copa do Brasil pela frente, saiba quais os desafios do Gigante da Colina nessas competições.

Brasileirão: É justamente pela maior competição do país que o Vasco voltará a entrar em campo, no próximo dia 13, sábado. Ainda sem maiores detalhes, como horário, definidos, o Gigante da Colina enfrenta o Grêmio em casa e quer começar com vitória, mostrando que os trabalhos de quase um mês de treinamentos intensivos valeu a pena. Além disso, o técnico Ramón Diaz pode ter reforços a disposição que devem chegar durante a janela em andamento, como o tão sonhado volante.

Após a estreia, o Vasco encara o Bragantino, em Bragança, e volta para o Rio, onde atuará como visitante no clássico contra o Fluminense. E encerrando os 5 primeiros compromissos, abrindo o Campeonato Brasileiro, o clube recebe o Criciúma e joga em Curitiba contra o Athletico, na Ligga Arena. Até aí, Ramón Diaz já deve ter algumas definições sobre a base do time para o restante da temporada.



Copa do Brasil: Sem adversário definido, e sem data de sorteio divulgada pela CBF, o Vasco deve integrar o pote 2, ou seja, seus possíveis adversários na 3ª fase são: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá. Sem mais detalhes, a competição deve voltar a ser jogada no início de maio.

Na competição, os vascaínos querem voltar a sonhar com o título, conquistado pela última, e única vez, em 2011.

