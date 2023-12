Livre no mercado após ter sua saída decretada pelo Corinthians, o zagueiro Gil negocia com o Santos. Com aval do técnico Fábio Carille, o Peixe quer contar com o defensor de 36 anos por uma temporada e não pretende ultrapassar o teto salarial para fechar a contratação. A informação inicial do interesse santista em Gil foi publicada pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.