- (No dia 19 de dezembro,) ele confirmou pela primeira vez a intenção de assinar com o Santos. Realizamos às pressas uma teleconferência com o treinador e esperamos uma resposta final no dia seguinte. No início da manhã (do dia seguinte), uma postagem sobre o acordo de contrato com o treinador foi feita pelo Santos. Pela manhã, o agente do técnico deu a última declaração sobre o seu desejo de ir para o Santos. Observe que não recebemos nenhuma oferta oficial sobre procedimentos contratuais do Santos até este momento - declarou o time do Japão.