— "Elu" é transgênero não-binária. O que é isso? Como você pode ser transgênero e não-binário? Não-binário não significa nem um nem outro? Eu achava que transgênero era literalmente mudar do gênero masculino para o feminino ou vice-versa. Quinn não quer ser do gênero masculino. Quinn é uma pessoa do gênero feminino jogando contra outras pessoas do gênero feminino, mas agora, não quer ser identificada como mulher. Quinn não quer ser identificada como alguém do sexo masculino, quer ser uma 'ex-mulher'. Quinn é uma transgênero, não-binária, ex-mulher — concluiu.