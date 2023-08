O Campeonato Italiano vai começar neste final de semana e um dos confrontos fica por conta de Udinese e Juventus, no domingo (20), às 15h45. Na Lance! Betting, as odds apontam a Velha Senhora como favorita a vencer o confronto: 1.83, com empate a 3.5, e vitória da Udinese a 4.5, até o momento. Pretende apostar no jogo e quer saber como foram os últimos quatro encontros entre as equipes? Então confere aqui.