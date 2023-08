Udinese x Juventus: odds, estatísticas e informações da 1ª rodada do Campeonato Italiano

O Campeonato Italiano começa neste final de semana e já tem jogão logo de cara: Udinese e Juventus duelam no domingo (20), às 15h45, no Friuli. Na Lance! Betting, as odds estão a todo vapor para esta primeira rodada, com a Juve muito favorita a vencer a partida: 1.83, até o momento.