Internacional deve usar time reserva contra o Flamengo
Partida pelo Brasileirão acontece neste domingo (17), no Beira-Rio
- Matéria
- Mais Notícias
Com a partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo na próxima quarta-feira (20), o Internacional deve usar time reserva contra o mesmo Rubro-Negro neste domingo (17). Pelo menos é o que indicou o treino fechado da manhã desta sexta (15) no CT Parque Gigante. Pelo que apurou o Lance!, nenhum titular participou das atividades com bola no gramado.
Relacionadas
- Internacional
Ingressos de Internacional x Flamengo pela Libertadores: veja preços e onde comprar
Internacional14/08/2025
- Internacional
Análise: apesar da derrota, Internacional volta a dar esperança
Internacional14/08/2025
- Internacional
‘Penso que a disputa está bem aberta’, avalia técnico do Internacional
Internacional14/08/2025
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida do torneio continental, as duas equipes se reencontram pelo Brasileirão. O time gaúcho é 11ª, com 24 pontos. O carioca, lidera, com 40 pontos.
Segundo dia sem titulares em campo
Pelo segundo dia consecutivo, os trabalhos com bola não tiveram os 11 que iniciaram o jogo na quarta, no Maracanã. Como na quinta (14), eles fizeram corridas no gramado e exercícios físicos na academia. O elenco ainda tem mais um treinamento agendado para a manhã deste sábado (16).
Na coletiva no Rio, o técnico Roger Machado indicou que poderia preservar jogadores no confronto pela competição nacional:
– O Brasileiro é importante, mas essa partida vem bem no meio de uma disputa [as oitavas da Libertadores]. A gente vai ver quem vai estar bem recuperado para o domingo.
Um desfalque é certo
Um titular não joga com certeza. Bruno Tabata, que ganhou vaga no meio-campo nos dois últimos jogos, recebeu o terceiro amarelo diante do Bragantino, na 19ª rodada. Assim, não vai para o duelo com o Flamengo. Por outro lado, o ataque deverá ter os selecionáveis Rafael Borré e Enner Valencia, que perderam espaço para Ricardo Mathias.
Se confirmar a tendência de um time reserva, o Internacional deve ir a campo no começo da noite este domingo com Rochet (Anthoni); Benítez, Clayton, Victor Gabriel e Pablo (Juninho); Richard, Bruno Henrique, Vitinho, Gustavo Prado; Rafael Borré e Valencia.
- Matéria
- Mais Notícias