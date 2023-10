A campanha do Coxa como mandante está longe do ideal. Com apenas três vitórias em 14 jogos, o Coritiba acumula gols sofridos no Couto Pereira: o time foi vazado 12 vezes nos últimos cinco jogos em casa. O Grêmio, como visitante, tem apenas o nono melhor desempenho do campeonato, com oito derrotas em 15 jogos.