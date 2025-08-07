Chicago Bulls anunciam retorno de uniforme clássico da era de Jordan

Em um anúncio que remete diretamente à era mais gloriosa do basquete, o Chicago Bulls confirmou oficialmente o retorno de seu lendário uniforme preto com listras vermelhas para a temporada 2025-26 da NBA. A peça, que se tornou um ícone cultural nos ombros de Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman, será reintroduzida como o uniforme "Statement Edition" da equipe.

Michael Jordan e Scottie Pippen na temporada 95-96 pelo Chicago Bulls (Foto: Reprodução / Instagram)

A camisa foi originalmente lançada como uma alternativa na temporada de 1995-96, uma das mais dominantes da história do esporte profissional. Naquela campanha, os Bulls, recém-reforçados com o retorno de Jordan e a chegada de Rodman, estabeleceram um recorde de 72 vitórias e 10 derrotas na temporada regular, uma marca que só seria superada duas décadas depois. O uniforme listrado tornou-se sinônimo daquele time implacável e do ápice da dinastia que conquistou seis títulos em oito anos.

Campanha histórica do Chicago Bulls em 95-96

A campanha histórica à qual o uniforme está atrelado, a de 1995-96, é frequentemente citada como uma das mais dominantes da história do esporte profissional. Ela marcou o primeiro ano completo de Michael Jordan de volta às quadras após sua incursão pelo beisebol e a formação de um trio avassalador com Scottie Pippen e o recém-adquirido especialista em rebotes, Dennis Rodman. O resultado foi uma demonstração de força sem precedentes: a equipe estabeleceu o recorde, que durou 20 anos, de 72 vitórias e apenas 10 derrotas, liderou a liga em eficiência ofensiva e defensiva e marchou rumo ao quarto título da NBA. Individualmente, Jordan foi eleito MVP da temporada e das Finais, enquanto ele, Pippen e Rodman foram nomeados para o time ideal de defesa da liga.

A nova versão, embora profundamente fiel ao clássico, apresenta modernizações sutis. As listras finas e vermelhas sobre o fundo preto permanecem, mas os detalhes na gola e nas cavas, antes com toques de branco, agora serão exclusivamente em preto e vermelho. Outra novidade é a inclusão das quatro estrelas da bandeira de Chicago no cós do calção, um elemento que busca aprofundar a conexão da identidade da franquia com a cidade.

Comercialmente, a jogada é vista como certeira. O mercado de artigos retrô da NBA movimenta milhões anualmente, e poucas peças possuem o apelo e a carga histórica desta camisa dos Bulls. O uniforme estará disponível para venda global a partir de 15 de outubro.