A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (21), as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após despachar o Colo-Colo, do Chile, nos playoffs, o América-MG agora enfrenta o Red Bull Bragantino, em duas partidas datadas para o início de agosto. A segunda e decisiva será disputada em São Paulo, com o mando do Massa Bruta.